Смертельное ДТП с автобусом в Болгарии: МИД выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Посольство Украины в Болгарии выясняет наличие украинцев среди пострадавших в страшном ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в Болгарии. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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“Посольство Украины в Болгарии уже взаимодействует с болгарскими правоохранителями для выяснения, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса вблизи Софии”, - заявил Николенко.

Что было ранее

23 ноября утром стало известно, что туристический автобус из Северной Македонии попал во вторник в ДТП и загорелся на автомагистрали "Тока" в Болгарии.

Местные СМИ информировали, что инцидент произошел около 3:00, на месте происшествия погибли 45 человек, в том числе 12 детей, всего в автобусе находилось 52 человека.