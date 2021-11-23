На границе Украины обнаружили уже более 600 фейковых COVID-сертификатов

КИЕВ. 23 ноября. УНН. С конца сентября украинские пограничники с помощью программы SafeBorder обнаружили 675 поддельных COVID-сертификатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.

Детали

Всего от начала применения SafeBorder пограничники проверили более 1 млн цифровых COVID-сертификатов.

С конца сентября обнаружили 675 поддельных. За прошедшие сутки просканировали более 12,6 тысячи QR-кодов. Больше всего сертификатов было проверено в пунктах пропуска на западной границе (5061) и в столичных аэропортах (5413). Поддельных в течение суток было 15 сертификатов.

Как отмечают, обо всех случаях уголовного правонарушения по ст. 358 УКУ “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов” проинформировали Нацполицию.

Напомним

SafeBorder — программа, с помощью которой пограничники осуществляют электронную проверку COVID-сертификатов. Эти сертификаты подтверждают вакцинацию граждан от коронавируса, отрицательный результат теста или выздоровление от болезни.

Каждый COVID-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код. Чтобы осуществить проверку нужно просканировать QR-код сертификата и получить на экране электронного устройства подтверждение статуса документа.

SafeBorder разработала Доверительная сеть ЕС вместе с Министерством цифровой трансформации Украины.