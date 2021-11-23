В Кировоградской области "скорая" влетела в отбойник - водителя зажало в кабине

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Кировоградской области автомобиль скорой помощи попал в ДТП, после чего водителя зажало в кабине. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 22 ноября в 20:35 служба спасения получила сообщение о том, что вблизи села Кринички произошло ДТП: водитель автомобиля экстренной медицинской помощи не справился с управлением и въехал в отбойник.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали из покореженной машины травмированного водителя 1968 года рождения.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-октябре в Украине произошло 154 480 ДТП, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них 20 365 ДТП — с травмированными (-6,1%), в которых погибло 2592 человека (-8,8%) и 24 905 человек получили травмы (-6,8%).