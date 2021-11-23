Стрельба на Софиевской Борщаговке: подозреваемый взят под стражу

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Стрелявшего у супругов на Софиевской Борщаговке 12 октября, взят под стражу. Об этом информирует Киевская областная прокуратура, передает УНН.

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“По ходатайству Киево-Святошинской окружной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который подозревается в хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия (ч. 4 Ст. 296 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители установили личность стрелявшего в сторону супругов. Это 47-летний житель Запорожской области. Во время санкционированного обыска по месту проживания подозреваемого изъяты патроны, камуфляжная форма, мобильные телефоны и документы, касающиеся потерпевшего.

Как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, стрелком оказался бывший военный с криминальным прошлым, который держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты “коктейля Молотова”.

Напомним

12 октября в селе Софиевская Борщаговка неизвестный мужчина в камуфляже произвел выстрелы в направлении мужчины, который вместе с женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу.

Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила, что одна из версий, причины стрельбы в селе Софиевская Борщаговка, где ранили мужчину — это долговые обязательства потерпевшего.



Впоследствии основной версией причины организации нападения на супругов в селе Софиевская Борщаговка, где ранили мужчину назвали долговые обязательства в сумме 100 тыс. долл.