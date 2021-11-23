СМИ: Марадону похоронили без сердца во избежание вандализма фанов
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был захоронен без сердца. Об этом, как сообщает газета Marca, рассказал журналист Нельсон Кастро в книге La Salud de Diego (“Здоровье Диего”), передает УНН.
Детали
“Была группа радикальных фанатов клуба „Химнасия Ла-Плата“ (Марадона тренировал клуб с 2019 по 2020 год), которая планировала извлечь его сердце. Этого не случилось, потому что люди узнали о намерениях фанатов и предварительно извлекли сердце Марадоны”, — цитирует Кастро газета Marca.
Еще одной причиной этого стала необходимость изучения причин смерти футболиста, отмечает журналист.
По словам Кастро, у Марадоны была зависимость ко всему, что его губило, и любой другой человек с подобными проблемами умер бы гораздо раньше. “Сердце Марадоны весило полкилограмма, это было очень большое сердце. Обычно сердце весит 300 граммов. Да, он был спортсменом, а у них обычно сердце больше, чем у других, но тут дело было в другом. Причина в сердечной недостаточности”, — добавил Кастро.
Справка
Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.
Марадона — чемпион мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы “Архентинос Хуниорс”, “Бока Хуниорс” и “Ньюэллс Олд Бойз”, испанские “Барселону” и “Севилью”, а также итальянский “Наполи”, в составе которого дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок страны и Кубок УЕФА.
В качестве тренера Марадона возглавлял сборную Аргентины, “Аль-Васл” и “Аль-Фуджайра” из ОАЭ, мексиканский “Дорадос де Синалоа”, а также аргентинский клуб “Химнасия и Эсгрима”.