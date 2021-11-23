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Труханов предупредил о возможных веерных отключениях электричества в Одессе

Труханов предупредил о возможных веерных отключениях электричества в Одессе

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Нынешней зимой в Одессе возможны регулярные веерные отключения электричества. Как передает УНН, об этом мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил на очередном муниципальном аппаратном совещании.

По словам Труханова, о веерных отключениях мэрию предупредили на одном из совещаний в ОГА.

В связи с возможными отключениями электричества мэрия обеспокоена проблемами, которые могут возникнуть с больными COVID-19, нуждающимися в кислородной поддержке от концентраторов, питающихся от электроэнергии.

“Веерные отключения — это не просто отключить холодильник или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти”, — сказал Труханов.

Мэр поручил директору департамента здравоохранения Левону Никогосяну обратиться к производителям кислородных концентраторов и узнать, возможно ли предусмотреть наличие в них аккумуляторов, чтобы аппараты могли работать во время отключения электричества.

Источник: УНН
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