Мигранты на границе Польши и Беларуси впервые в жизни увидели снег

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Мигранты из лагеря у польско-белорусской границы впервые в жизни увидели снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Хартия'97".

Детали

Сегодня на территории расположения пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны "Кузница") выпал снег. Мигрантам, находящимся в лагере на польско-белорусской границе, такое природное явление ранее не приходилось видеть.

Как отмечают, в Ираке, откуда большинство мигрантов, снег выпадал лишь дважды за 100 лет наблюдений.

В сети уже опубликовали видео с заснеженным лагерем мигрантов.

Добавим

По данным пограничной службы Польши, вчера, 22 ноября, на польско-белорусской границе зафиксировали 174 попытки нелегального пересечения.

Территорию, которую охраняет пограничная застава в Беловеже, пытались пересечь 50 агрессивно настроенных иностранцев.

Напомним

В конце мая беларусский правитель Александр Лукашенко в ответ на санкции со стороны ЕС заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть в Европу.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вдоль границы страны привели в готовность войска из-за напряженной ситуации с мигрантами.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, всех их задержали. Каждый день нелегалы совершают новые попытки прорыва.