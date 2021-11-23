Суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области снижается, число выздоровевших растет

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области продолжает оставаться на отметке ниже пятисот и продолжает снижаться, пишет УНН со ссылкой на данные Минздрава.

На утро 23 ноября заболеваемость составила 439 случаев, что на 12 меньше, чем сутками ранее. Напомним, неделю назад – 16 ноября - этот показатель составлял 1549 человек.

За истекшие сутки в регионе выздоровело 1773 человека, что почти в три раза больше, чем сутками ранее (677).

Зафиксировано 40 летальных случаев (днем ранее - 28).

Как отметил 22 ноября первый заместитель председателя Одесской ОГА Борис Волошенков, регион может выйти из "красной" зоны уже на текующей неделе. Помимо снижения заболеваемости, ежедневно падает и загруженность коронавирусных коек.