В Раде предлагают запретить импорт товаров из Беларуси: зарегистрирован законопроект

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 6329 “Об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь”, инициатором которого является народный депутат из парламентской фракции “Слуга народа” Александр Дануца. Текст документа обнародован на сайте парламента, передает УНН.

Цитата

“Украинские субъекты хозяйствования всех форм собственности не прекращают торговые отношения с Республикой Беларусь. Очевидно, что средства, которыми наполняется экономика Республики Беларусь вследствие таких сделок, тратятся на поддержание авторитарного режима, содержание недемократических органов государственной власти, и расширение круга репрессивных мер”, — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Детали

Таким образом, законопроектом запрещается:

импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь;

заключение сделок, на основании которых у субъектов хозяйствования, которые образованы и осуществляют деятельность в соответствии с законодательством Украины, возникают денежные обязательства перед субъектами хозяйствования, которые образованы и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Беларуси.

В то же время, во избежание негативных последствий и штрафных санкций для субъектов хозяйствования, которые до вступления в силу законопроекта в случае его принятия уже заключили сделки, направленные на импорт товаров из Беларуси, предусматривается возможность их полного выполнения.

Автор законопроекта отмечает, что предложенные документом нормы должны быть пересмотрены в случае, если в Беларуси состоятся прозрачные и демократические выборы, а также прекратятся ущемления прав политических деятелей и журналистов.

Ожидается, что принятие законопроекта продемонстрирует усилия Украины на пути к стабилизации ситуации в Республике Беларусь, в частности, на ее границах, и будет способствовать обеспечению соблюдения международных стандартов в сфере прав человека. Кроме того, предполагается, что реализация положений законопроекта будет способствовать импортозамещению, диверсификации рынков и сдерживать утечку валюты из страны.

Контекст

15 ноября Европейский Союз утвердил новые санкции, которые предполагают введение ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, организующих незаконную переправку мигрантов на территорию ЕС или способствуют этому режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось об обострении ситуации на польско-белорусской границе.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, всех задержали. Нелегалы и дальше совершают регулярные попытки прорыва.

Тем временем Минск, который отрицает, что разжигал кризис, заявил, что очистил лагерь мигрантов у границы и начал репатриировать некоторых людей в Ираке, тогда как Польша и Литва сообщили о меньшем количество попыток пересечь их границы за последние дни.