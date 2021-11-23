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Очередная авария на железной дороге: на севере Украины из-за обрыва сети задержка поездов

Очередная авария на железной дороге: на севере Украины из-за обрыва сети задержка поездов

КИЕВ. 23 ноября. УНН. О задержке поездов на участке Чернигов — Нежин, что на севере, предупредили украинцев в Укрзализныце. Причиной называют обрыв контактной сети, пишет УНН.

Детали

"В связи с обрывом контактной сети 23 ноября 2021 года на участке Чернигов — Нежин вблизи станции Липов Рог опаздывает ряд поездов", - сообщили в компании.

Отмечается, что речь идет о:

  • пригородных поездах №6301 Нежин — Чернигов
  • №6302 Чернигов — Нежин (время задержки — до 2 часов 30 минут).

"Сообщаем, что пассажиры регионального поезда №864 Неданчичи — Киев-Волынский пересажены на поезд №779 Сумы — Киев. Пассажиры поезда №864 Неданчичи — Киев-Волынский прибудут к конечной станции с задержкой на 1 час 30 минут", - отметили в УЗ.

Добавим

Только меньше месяца назад задержка поездов была из-за схождения грузовых вагонов в Житомирской области.

Основной причиной аварий заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев в сентябре называл "полный провал в выполнении ремонтных работ и работ по содержанию верхнего строения пути, железнодорожной инфраструктуры в целом". Изношенная инфраструктура просто не выдерживает рабочей нагрузки, указывал он.

Дополнение

В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 год плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы "инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг".

Тем временем, на фоне пандемии, в 2020 году количество проданных билетов на поезда упало. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом - с 53,35 млн проданных проездных документов до 19,52 млн. При этом в этом году продажи начали восстанавливаться: по состоянию на 22 ноября с начала 2021 года продано уже 24 057 337 билетов. Цифра уже превысила прошлогодний показатель.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, поезд, авария
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