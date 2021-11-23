Из-за тумана в Одессе не смогло сесть четыре самолета, еще один рейс отменили

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Из-за неблагоприятных условий утром во вторник в аэропорту Одессы с первого раза не смогли приземлиться четыре рейса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе аэропорта.

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“Четыре рейста — три от Ryanair и один от LOT — были перенаправлены по решению авиакомпаний”, — сообщили в пресс-службе.

Детали

Со слов собеседницы УНН, все рейсы Ryanair, направлявшихся в частности из Вроцлава и Бергамо, были направлены в аэропорт Констанци, но потом они вернулись в аэропорт Одессы с небольшой задержкой.

“А самолет LOT, следовавший из Варшавы, перенаправлен на Варшаву, в место вылета. Это из-за тумана и по решению командира воздушного судна”, — сообщила собеседница.

Также, по ее словам, в связи с погодными условиями был отменен вечерний рейс в Стамбул авиакомпании Turkish Airlines.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию, уточнили в пресс-службе.

Добавим

По прогнозу погоды от синоптиков, 23 ноября в Украине, кроме востока, местами небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.