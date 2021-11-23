В ООС применили Javelin - в оборонном комитете подтверждают

КИЕВ. 23 ноября. УНН.Украина применяла американский противотанковый ракетный комплекс Javelin на Донбассе. Об этом заявил в интервью Military Times начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, а впоследствии это подтвердил в Facebook нардеп от Слуги народа Игорь Копытин, передаетУНН.

Детали

Как пишет издание, Буданов заявил, что системы Javenlin также использовались против российских войск.

Слова Буданова также написал в Twitter главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен.

“Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою”, — написал Олтмен.

Впоследствии, нардеп Копыстин подтвердил в Facebook, что украинские военные действительно применяли Javelin в ООС.

“На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши воины использовали его во время ведения боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее — предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того, „может ли Украина защищаться, не запрещено ли это“, да, может. Мы имеем право на защиту своей земли. Именно так, как считаем нужным — с использованием Javelin или Bayraktar, или другого оружия, которое есть на балансе ВСУ. Потому что мы защищаем собственное государство”, — написал Копытин.

Дополнение

Ранее Буданов в этом же интервью заявил, что Россия готовится к нападению на страну в конце января или начале февраля 2022 года.