Смертельное ДТП с автобусом в Болгарии: украинцев нет среди пострадавших

КИЕВ. 23 ноября. УНН. По информации болгарских правоохранителей, украинских граждан нет среди пострадавших в страшном ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в Болгарии. Об этом сообщил во вторник спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет УНН.

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“По информации болгарских правоохранителей, украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии”, - сообщил Николенко в своем Twitter.

Детали

23 ноября утром стало известно, что туристический автобус из Северной Македонии попал во вторник в ДТП и загорелся на трассе в Болгарии.

Местные СМИ информировали, что инцидент произошел около 3:00, на месте происшествия погибли 45 человек, в том числе 12 детей, всего в автобусе находилось 52 человека.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил траур после ДТП в Болгарии.