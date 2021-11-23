Верещук: сервисная зона КПВВ "Чонгар" будет обновлена

КИЕВ. 23 ноября. УНН. ГП при Минреинтеграции займется обновлением сервисной зоны КПВВ “Чонгар”. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук, находясь с рабочим визитом в Херсонской области, передает УНН.

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“ГП при нашем министерстве ставит перед собой четкий перечень задач, а именно: обустроить на территории сервисной зоны аптечный пункт, помещение для банка, автобусную станцию”, — уточнила она, добавляя, что конкурсы на проведение соответствующих работ стартуют в январе 2022 года.

Также Верещук подняла вопрос размещения пунктов прививки на КПВВ. Она напомнила, что на КПВВ “Чонгар” есть возможность сделать ПЦР-тестирование. В то же время, на КПВВ “Каланчак” дежурят врачи.

“Однако, вакцинироваться там нет возможности. Поэтому, в ближайшее время мы изучим этот вопрос. И мы, при необходимости, поднимем вопрос размещения пунктов прививки на КПВВ”, — рассказала она.