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Американские катера Island для ВМС уже в порту Одессы

Американские катера Island для ВМС уже в порту Одессы

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Корабль с двумя модернизированными патрульными катерами береговой охраны США, предназначенными для усиления сил ВМС Украины, зашел в одесский порт. Об этом информирует пресс-служба Военно-морских сил, пишет УНН.

Цитата

“Два патрульных катера типа „Island“ на борту судна” Ocean Grand" прибыли в Одессу“, — сообщили в ВМС.

Детали

Как рассказали в пресс-службе, безопасность на переходе Черным морем обеспечивали корабли и авиация Военно-Морских Сил ВС Украины.

Сейчас грузовое судно ошвартовано в Одесском морском порту.

Добавим

Как ранее отметили в ВМС, вскоре на катерах, которым уже даны имена “Фастов” и “Суммы”, будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Справочно

Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи Соединенных Штатов Америки в Украине, которая продолжается с 2014 года и является вкладом американского общества в укрепление морской безопасности нашей страны. Получение патрульных катеров иностранного производства позволяет украинским ВМС повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств-членов и партнеров НАТО.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВМС
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