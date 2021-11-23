Хвасталась "связями" в верхушке САП: поймали мошенницу на схеме на 40 тыс. долларов

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Одесской области разоблачена женщина, которая за 40 тыс. долл. США предлагала экс-прокурору закрыть производство в отношении него через несуществующего родственника в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Она заявляла о своих якобы связях в руководстве САП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные СБУ и Офиса Генпрокурора.

Цитата:

"... сообщено о подозрении жительнице Хмельницкой области, которая, прикрываясь несуществующими связями в САП, путем обмана пыталась завладеть 40 тыс. долларов США (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - указали в прокуратуре.

Детали

По данным следствия, указывают в ОГП, ранее осужденная за мошенничество женщина, представившись родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предложила бывшему руководителю прокуратуры Одесской области свою помощь в решении вопроса о закрытии уголовного производства в отношении него, которое расследует НАБУ.

"Решить вопрос" она обещала за 40 тыс. долл. якобы через свои связи в руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры, уточняет СБУ.

Экс-прокурор обратился в СБУ и сообщил о таком предложении. Правоохранители задержали женщину после получения 40 тыс. долл. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к нему.

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