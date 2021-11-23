3 млрд гривен страховых платежей собрали компании ARX и ARX life за 10 месяцев 2021 года

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Впервые сумма страховых платежей, собранных компаниями ARX и ARX life, превысила 3 млрд. гривен. Эта сумма собрана за 10 месяцев 2021 года. Количество договоров обеих компаний насчитывает более 2 млн. 700 тыс. грн.

Компания ARX существует на рынке 27 лет (ранее называлась AXA). Неизменно входит в ТОП-10 страховых компаний Украины (по данным журнала Insurance Top), что подтверждает ее надежность для клиентов. По данным НБУ компания ARX является лидером рынка по сумме собранных страховых премий за первое полугодие 2021 года.

Большинство платежей ARX собирает в сегменте КАСКО, где компания — постоянный лидер на протяжении 12 лет, возглавляя многие профессиональные рейтинги. Наибольшим спросом среди клиентов пользуются программы “КАСКО. Все включено” и “КАСКО. Прямая защита”. Сумма страховых премий по КАСКО за 2020 составила более 1,6 млрд гривен, за 9 месяцев текущего года — более 1, 4 млрд грн.

ARX постоянно внедряет инновации в сфере автострахования. Компания первой предложила рынку телематические продукты — “КАСКО СМАРТ” в сегменте КАСКО и “Автогражданка Смарт” в сегменте ОСАГО, применяя приницп “плати, как водишь”. В сегменте ОСАГО компания также единственная на рынке учитывает два дополнительных фактора при расчете стоимости полиса — возраст владельца авто и возраст самого авто.

ARX Life также демонстрирует постоянный рост, ежегодно предлагая новые продукты клиентам. В 2020 году в ответ на пандемию в рекордно короткие сроки был разработан продукт страхования жизни “Антивирус”, в 2021 — новый продукт “Инвестиционное страхование жизни”.

Обе компании предлагают страховые продукты онлайн, сделав диджитализацию одним из приоритетов стратегического развития.

Сумма ежедневных выплат клиентам составляет 4 млн грн.