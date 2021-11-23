Прибыли в Италию: "Шахтер" назвал заявку на матч с "Интером"

КИЕВ. 23 ноября. УНН. ФК "Шахтер" в составе 23-х игроков основного состава прибыл в Италию на матч Лиги чемпионов с миланским "Интером", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Детали

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби взял на матч с "Интером" 23 футболиста:

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньйо, Евгений Коноплянка

Нападающие: Даниил Сикан, Фернандо.

Заметим, что "Шахтер" имеет лишь один пункт в группе D, а ближайший оппонент "Шериф" набрал уже 6 очков.

Дополнение

Встреча состоится 24-го ноября на стадионе "Джузеппе Меацца" в 19:45.