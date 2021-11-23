Хотел продать иностранцам секретные оборонные данные: задержан житель Николаева

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Разоблачили жителя Николаева, который пытался за 250 тыс. долларов продать иностранцам секретную информацию о военном кораблестроении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, мужчина пытался продать представителям иностранной страны секретную проектную документацию с военного кораблестроения.

Нарушителя задержали во время того, как ему передавали 250 тыс. долларов США за секретные разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Во время обысков у него изъяли флешку со сведениями о секретных разработках.

Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

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