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Хотел продать иностранцам секретные оборонные данные: задержан житель Николаева

Хотел продать иностранцам секретные оборонные данные: задержан житель Николаева

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Разоблачили жителя Николаева, который пытался за 250 тыс. долларов продать иностранцам секретную информацию о военном кораблестроении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, мужчина пытался продать представителям иностранной страны секретную проектную документацию с военного кораблестроения.

Нарушителя задержали во время того, как ему передавали 250 тыс. долларов США за секретные разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Во время обысков у него изъяли флешку со сведениями о секретных разработках.

Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина, Николаев и Николаевская область, госизмена
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