МВД Беларуси сообщило о возвращении домой более 100 мигрантов

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Более 100 мигрантов из числа тех, кто приехал в Беларусь, чтобы перейти через границу страны и попасть в Европейский союз, 22 ноября улетели домой. Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает агентство БелТА, пишет УНН.

Детали

“На вчерашний день 118 человек убыли из Национального аэропорта Минск. Они вылетели вчера вечером в индивидуальном порядке”, — сказал Бегун. По его словам, пограничные службы Беларуси и МВД оказали им содействие в оформлении необходимых документов.

По его словам, Министерство внутренних дел Беларуси ежедневно оформляет документы желающим вернуться на родину. Мигранты покидают Беларусь поодиночке и на эвакуационных рейсах, которые организуют посольства их стран, в частности Ирак и Сирия.

“Сегодня еще группа граждан из иностранных государств находится в Национальном аэропорту, прошла все таможенные и пограничные процедуры и также ожидает возвращения в страны гражданства”, — добавил Бегун.

Дополнение

Мигранты из стран Ближнего Востока: Ирака, Сирии, Ирана, Ливии и др. — стали скапливаться у границы Беларуси и Польши в районе погранперехода “Кузница — Брузги” в начале ноября, стремясь попасть в Германию и другие страны ЕС. Польша закрыла погранпереходы и вызвала подкрепление из военных. С 9 ноября беженцы неоднократно пытались прорваться в Евросоюз через Польшу.