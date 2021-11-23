Давление и реклама продукции: политолог о бордах Scania на главных улицах столицы

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Компания Scania продолжает размещение бордов в столице с надписью “Скания Украина за справедливое правосудие”. Политолог Андрей Бодров считает, что это можно расценивать как давление на судебную систему, учитывая то, что к таким заявлениям присоединяется и народный депутат Галина Янченко, которая возглавляет ВСК по защите прав инвесторов, передает УНН.

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“Очень печально, что наши ВСК делают так, чтобы кейсы в нашей стране были успешными лишь для иностранных инвесторов. Я, конечно, понимаю, что в последнее время борьба с отечественным бизнесом для освобождения места для иностранной транснациональной компании шагнула далеко и без кейса по Скании, но это еще один пазл в общую копилку”, — прокомментировал он.

Политолог добавляет, что такие манипуляции не имеют смысла, поскольку не подкреплены экспертным мнением, но как давление на украинскую судебную систему все же используются.

“Если мы говорим о давлении на суд, то мне кажется, что неплохо бы компаниям, которые заявляют подобные вещи, наверное, использовать какие-то экспертные оценки, факты для подтверждения своего мнения. Если говорить о размещении бордов, то в любом случае мы, конечно же, должны рассматривать это как попытку влиять на судей и должны понимать, что это влияние конечно будет разным”, - добавил Бодров.

Кроме бордов, Скания также использует еще один метод: перед рядом судебных заседаний под зданиями суда стоит грузовик их компании. По мнению политолога — это попытка очередного пиара.

“На самом деле, это просто одна из составляющих обычной маркетинговой компании, которая называется product placement (размещение продукции — прием неявной рекламы — ред.), люди прекрасно понимают, что данный кейс может пользоваться повышенным вниманием в СМИ и потому, чтобы дальше пиарили их торговую марку, они риплейсили, учитывая то, что это будет размещено в СМИ. Соответственно, извините за французский, "на халяву“ получать рекламу”, — резюмировал он.

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Ранее, Scania Украина размещала билборды рядом с домом Северного апелляционного суда города Киева, в котором рассматривалось дело иностранной Скании и отечественной компании “Журавлына”.

Компании судятся уже около 9 лет. И, несмотря на неоднократные заявления экспертов об ангажированности в этом деле как со стороны судей, так и со стороны некоторых политиков, Фемида все же вынесла решение в пользу Scania Украина.