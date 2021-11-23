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В Италии Amazon и Apple оштрафовали на 203 млн евро

В Италии Amazon и Apple оштрафовали на 203 млн евро

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Управление по охране конкуренции и рынка Италии оштрафовало американские компании Amazon и Apple на 203 млн евро за вероятное сотрудничество и нарушение правил конкуренции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечают, в 2018 году компании договорились не продавать товары Apple и Beats официальным и неофициальным продавцам на итальянской платформе Amazon.it. Такой заговор нарушает правила Европейского Союза и нормы конкуренции.

Amazon оштрафовали на 68,7 млн евро, а Apple на 134,5 млн евро. Также компании должны отменить ограничения и предоставить продавцам лицензионных продуктов Apple и Beats доступ к Amazon.it.

В Apple штраф назвали необоснованным и заявили, что ограничения гарантируют клиентам покупку настоящих устройств. В Amazon также отрицают обвинения.

Представители обеих компаний планируют обжаловать штрафы.

Напомним

Компания Apple выплатит почти 30 млн долларов своим сотрудникам в США из-за проверки сумок.

Источник: УНН
Теги: Италия, штраф, Apple, Amazon
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