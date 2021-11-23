“Марафон, который никто не хочет бежать”: полярники присоединились к акции, чтобы привлечь внимание к войне в Украине

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинские полярники приняли участие в акции “Марафон, который никто не хочет бежать” - это забег, который стартовал в поселке Нью-Йорк на Донбассе, за километр от линии фронта. Проект создан, чтобы привлечь внимание международного сообщества к российской агрессии на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Детали

Забег начали пять человек, чья жизнь неразрывно связана с войной: военный, волонтер, медик, военный журналист и переселенка. Сейчас к акции присоединились уже более 35 тыс человек из разных уголков Украины и мира, в частности, участники 26-й Украинской антарктической экспедиции со станции “Академик Вернадский”.

Восемь зимовщиков пробежали символический круг вокруг здания аэрологии - это около 400 метров. Но даже такая дистанция в Антарктиде является непростой для марафона, ведь бежать пришлось неровной скользкой поверхностью (пингвины “постарались” натоптать интересную трассу для полярников). Вместо стартовых номеров участники имели листы с впечатляющими цифрами о войне. Например, что 3,4 млн человек на востоке Украины нуждаются в непрерывной гуманитарной помощи.

“Несмотря на то, что мы находимся на краю света, мы не на мгновение не забываем, что в Украине идет война. И хотим напомнить всем неравнодушным о бедствии, которое постигло нашу страну”, - отметили полярники.

Справочно:

Проект “Марафон, который никто не хочет бежать” начался 7 ноября - в день известного на весь мир Нью-Йоркского марафона. Акция будет продолжаться, пока бегуны со всего мира будут готовы бежать.

Участие в проекте может принять каждый неравнодушный, зарегистрировавшись на сайте marathonnoonewantstorun.org, и пробежать любую дистанцию в любом месте-и так поддержать Украину. После регистрации вы можете распечатать шаблоны стартовых номеров с фактом о войне на востоке Украины и пробежать с ними в любой точке мира. Кроме этого, на странице проекта можно сгенерировать персональную диджитал-медаль.