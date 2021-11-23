Удар по лицу школьнику от учительницы на Волыни: за дело взялась полиция

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Полиция открыла производство из-за появления информации об ударе по лицу школьнику от учительницы в Волынской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Волынской области.

Цитата:

“Информацию относительно конфликта между учительницей и школьником в одной из школ Маневицкого района полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей, к правоохранителям по этому поводу никто не обращался. На обнародованном видео видно, что педагог нанесла один удар по лицу ученику”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сведения сразу же зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Полицейские пообщались с родителями школьника, они категорически отказываются от любых обвинений и претензий ни к кому не имеют. Школьник телесных повреждений не получил, за медицинской помощью он не обращался.

“Однако, правоохранители все же сведения зарегистрировали по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном нанесении удара, побоев или совершении других насильственных действий, имеющих характер истязания. Сейчас полицейские допрашивают учителей и учеников школы, чтобы выяснить все обстоятельства конфликта”, — отмечается в сообщении.

Добавим

В СМИ сообщается, что инцидент произошел в селе Цміни Камень-Каширского района. Отмечается, что это якобы уже не первый случай с участием этого педагога.

Дополнения

В столичной школе учительница инклюзивного класса применила силу в отношении ребенка с особыми образовательными потребностями. Впоследствии ей сообщили о подозрении.