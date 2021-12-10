Тарпан таки в розыске: заявления адвоката подозреваемого противоречат постановлению Высшего антикоррупционного суда Украины

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Адвокат бывшего бизнесмена, а ныне беглеца Руслана Тарпана Сергей Колесник заявляет, что его подзащитный якобы не находится в международном розыске, сообщает УНН со ссылкой на одесский сайт “Думская”.

В то же время в постановлении Высшего антикоррупционного суда обнародована информация совершенно противоположного содержания.

Детали

В постановлении Высшего антикоррупционного суда Украины от 19.10.2021 речь идет о том, что Руслан Тарпан, которого подозревают в хищении 320 млн грн госсредств во время строительства проекта “Глубоководный выпуск” с августа месяца находится в международном розыске.

Цитата

“17.08.2021 подозреваемый ЛИЦО_1 (Тарпан, — ред.) объявлен в международный розыск, о чем свидетельствует соответствующее постановление детектива Халявки В. В.”, — говорится в постановлении.

В то же время одесскому СМИ один из адвокатов Тарпана сказал следующее:

“Утверждение о пребывании Руслана Тарпана в международном розыске — это не что иное, как психологическое давление на всех участников уголовного производства”, — заявил адвокат Тарпана Сергей Колесник.

Дополнительно

Украинские правоохранители принимают меры, чтобы “синее уведомление” по розыску Тарпана в Интерполе изменить на “красное”, которое предусматривает задержание лица, а не только установления места, где оно скрывалось.

“Национальное бюро принимает предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины меры для публикации в информационной системе международной организации уголовной полиции — Интерпол красного оповещения в отношении подозреваемого (Тарпана, — ред.)”, — сообщила прессслужба НАБУ в ответ на запрос УНН.

Напомним

Руслан Тарпан уже четвертый год находится во всеукраинском розыске. Его и сообщников подозревают в совершении ряда правонарушений.

Сам Тарпан — главный подозреваемый в хищении 320 млн грн на проекте “Глубоководный выпуск”.

По данным следствия, пока строили “Глубоководный выпуск” иностранные счета семейства Тарпанов пополнились более чем на 10 млн долларов.

Беглец, по данным следствия, скрывается в ОАЭ. И об этом, как выяснилось, украинским правоохранителям известно еще с 2018 года.