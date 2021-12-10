CNN: в Офисе Президента настаивают на введении санкций США против РФ уже сейчас. Потом может быть поздно

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Офис Президента Украины настоятельно призывает американского лидера Джо Байдена уже сейчас вводить санкции против России. Как сообщил в комментарии CNN неназванный советник Президента Владимира Зеленского, введение санкций после вторжения России может оказаться бесполезным, передает УНН.

Цитата

“Киев считает, что любые предполагаемые санкции в случае вторжения Путина (в Украину - ред.)уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевую сдерживающую способность”, - цитирует телеканал советника Президента.

Детали

Как пишет CNN, советник Зеленского поддержал идею введения ряда санкций до вторжения агрессора на территорию Украины, чтобы заставить Россию отступить. По его мнению, введение санкций только после вторжения России будет бесполезным.

Контекст

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры в формате телемоста, которые длились два часа.

Путин заявил, что его беспокоит возможность вступления Украины в НАТО. Он считает, что за этим последует размещение в Украине соответствующих военных баз и угрожающего России оружия.

При этом, Президент США Джо Байден сказал Путину, что в случае вторжения РФ в Украину, Соединенные Штати укрепят восточный фланг НАТО, а также предоставят Киеву больше военной помощи.

Однако американский лидер также заявил, что Вашингтон не будет применять военную силу для противодействия вторжению России в Украину.