Макрон после переговоров с Шольцем напомнил об актуальности сохранения "нормандского формата"

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцем напомнил об актуальности сохранения "нормандского формата". Трансляцию вел Елисейский дворец, пишет УНН.

Цитата:

"Я общался сегодня утром с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы рассмотрим этот вопрос (проведение переговоров в "нормандском формате" - ред.) на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе в среду. Мы будем иметь возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность", - заявил Макрон.

В частности, он отметил важность проведения переговоров в "нормандском формате" по Донбассу.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном разблокирование "нормандского формата" и работы ТКГ. Он сообщил, что стороны согласовали совместные дальнейшие шаги, а также обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей.

Ранее

Эмманюэль Макрон сообщал, что Франция и Германия намерены продолжить свое посредничество в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе в “нормандском формате” и продолжать работу в этом направлении с Россией, которая сейчас уклоняется от этого формата обсуждений, а также с Украиной. А координация между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным “не заменяет существующий формат”.

Также французский президент заявил, что сам встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 15 декабря и поговорит с Владимиром Путиным по телефону “на следующей неделе”.