ВМС Украины сообщило о продолжении провокационных действий России на море

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российская Федерация не прекращает провокационные действия против Украины на море. По состоянию на сегодня, РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря. Об этом информирует прессслужба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

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“РФ продолжает провокационные действия против Украины. По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Сейчас россиянами размещены навигационные предупреждения (ПРИПи) об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи г. Мариуполь, г. Бердянск и г. Геническ”, — сообщили в ВМС.

Детали

В пресс-службе отмечают, что подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море.

Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является “открытой провокацией”, говорится в сообщении прессслужбы.

“Подобные действия агрессора в очередной раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее “озеро”, — отметили в ВМС.

Добавим

Накануне в ФСБ РФ заявили, что украинский корабль “Донбасс” движется в сторону Керченского пролива и “не выполняет требования изменить курс”.

В штабе Операции объединенных сил позднее опровергли заявления ФСБ РФ, заявив, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины “Донбасс” не заходило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал действия России информационно-провокационной атакой и подчеркнул, что это было сделано во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Байденом.