Муратов в нобелевской речи сказал о допустимости войны России и Украины “в больных головах геополитиков”

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Главный редактор “Новой газеты” Дмитрий Муратов во время выступления на церемонии вручения Нобелевской премии выступил с критикой российского правительства. Он вспомнил об Украине, Навальном и Александре Лукашенко. Трансляция церемонии велась на YouTube-канале премии, передает УНН.

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“Гибридные боевые действия. Трагическая, безобразная, преступная история с боингом МН17. Они разрушили отношения России и Украины. Я не знаю, сумеют ли последующие поколения политиков их восстановить. Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестает казаться невозможной”, — сказал Муратов.

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Также он упомянул об “игре на крови” Александра Лукашенко, правда при єтом назвав его “президентом”.

“Его военные гонят под автоматами беженцев с ближнего востока на цепи автоматчиков, охраняющих границы Евросоюза”, — сказал он.

Муратов заявил, что “Новая газета” обнаружила, чьи борта доставляют беженцев в точку “этого конфликта”.

“Белорусские самолеты увеличели рейсы в Минск с Ближнего Востока осенью этого года более чем в 4 раза. Шесть рейсов было в августе-ноябре 2020 года, и 27 рейсов — в те же месяцы этого года. 4,5 тыс. человек привезла белорусская компания для возможного прорыва границы в этом году, а только 600 туристов было в прошлом. Еще 6 тыс. беженцев доставила компания из Ирака”, — сообщил он.

Также нобелевский лауреат упомянул о заключенном в россии оппозиционном политике Алексее Навальном, убийстве российских журналистов в ЦАР и ликвидации в России правозащитного центра “Мемориал”.

Добавим

8 октября Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира главного редактору “Новой газеты” Дмитрию Муратову и филиппино-американской журналисткие и писательнице Марии Ангелите Рессе за “усилия по защите свободы выражения мнений”.