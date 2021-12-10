Не договорились: один из адвокатов Тарпана отрицает его международный розыск, другой - признает

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Адвокаты бывшего одесского бизнесмена, а ныне подозреваемого в ряде уголовных правонарушений Руслана Тарпана, сделали противоречивые заявления. В то время как один из них заявляет, что Тарпан якобы не находится в международном розыске, другой — наличие розыска признает и даже критиковал из-за этого следователей в суде, передает УНН со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда.

Детали

Один из адвокатов Тарпана Сергей Колесник (отец которого во времена Януковича работал председателем Государственной авиационной службы Украины, — ред.) изданию “Думская” заявил, что его подзащитный якобы не находится в международном розыске.

Однако его коллега, Дмитрий Безмаль, 19 ноября во время судебного заседания говорил совсем другое.

“Постановления от 09.06.2017 о розыске ЛИЦО_1 (всеукраинский розыск Тарпана, — ред.) и от 17.08.2021 о международном розыске последнего, по мнению защитника (Безмаля, — ред.), используются следователем как искусственное основание для остановки досудебного расследования”, — говорится в Определении Высшего антикоррупционного суда.

В судебном документе еще не раз отмечается, что Руслан Тарпан с 17 августа таки находится в международном розыске, и постановление об этом вынес детектив НАБУ Халявка В. В.

Кроме того поясняется, что, в Интерполе детективы “присвоили” Тарпану “синее извещение”.

“Одновременно с этим органом досудебного расследования приняты меры к публикации Синего извещения в отношении ЛИЦО_1 (Тарпана, — ред.) каналами Интерпол”, — говорится в Постановлении.

“Синяя” и “Красная” карточки Интерпола

Какпояснил УНН юрист Цыпин, “когда ставится „Синяя метка“, то она означает остановить и предупредить, что человека разыскивают. А „красная метка“ — означает необходимость задержать, доставить, экстрадировать”.

И в НАБУ недавно заявили о том, что принимают меры для изменения “Синего извещения” розыска Тарпана на “Красное”.

Напомним

Руслан Тарпан — одесский экс-бизнесмен, подозревается в хищении 320 миллионов гривен из бюджета Украины на проекте “Глубоководный выпуск”. Его реализовывали компании беглеца, которые до сих пор почему-то не арестованы в рамках уголовного производства. Другие активы Тарпана в Украине также еще не арестованы. Рядом из них может продолжать руководить экс-супруга беглеца Оксана Шишовская.

К теме

Пока строили “Глубоководный выпуск” иностранные счета семейства Тарпанов пополнились более чем на 10 млн долларов.