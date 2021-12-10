Украина оценивает, изменилось ли поведение Кремля после разговора Путина и Байдена-Кулеба

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сейчас Украина не видит существенных изменений в поведении России после переговоров президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Однако ситуация может измениться в ближайшие дни. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам в Великобритании, пишет УНН.

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“Вчера (8 декабря — ред.) был интересный момент, происходило заседание Трехсторонней контактной группе, и мы внимательно следили за ним, чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям и также представителям ОРДЛО относительно поведения на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели, Россия держит паузу”, — сказал министр.

Детали

По его словам, уже в ближайшие дни будет видно, имел ли этот разговор между Путиным и Байденом практические последствия.

“Я думаю что к началу следующей недели ситуация прояснится, потому что сейчас у нас есть лишь отрывки картины, и мы смотрим внимательно за изменением или отсутствием изменений в риторике и поведении ключевых игроков”, — добавил Кулеба.

Добавим

Путин и Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры в формате телемоста, которые длились два часа.

В ходе встречи Путин заявил, что его беспокоит возможность вступления Украины в НАТО. Он считает, что за этим последует размещение в Украине военных баз и угрожающего для России оружия.



При этом, президент США сказал, что в случае вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты укрепят восточный фланг НАТО, а также окажут Киеву больше военной помощи.

В то же время американский лидер также заявил, что Вашингтон не будет применять военную силу для противодействия вторжению России в Украину.