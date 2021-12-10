Зеленский допускает референдум по Донбассу, Крыму и прекращению войны

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предполагает возможность проведения в Украине референдума по Донбассу. Об этом он сказал в интервью 1+1, пишет УНН.

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На вопрос о том, намерен ли он проводить референдум о статусе ОРДЛО, Зеленский ответил: “Я не исключаю референдума по Донбассу в целом”.

Детали

По словам Зеленского, “вопрос не в статусе”.

“У нас может быть такое в жизни, это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму, это может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что кто-то, какая-то страна, будет предлагать нам те или иные условия. Так может быть. На сегодня этого нет точно. Если будет какой-то сложный вызов - точно буду советоваться с обществом”, - добавил он.

Ранее

В мае 2021 года Зеленский также сказал, что вопрос ситуации на Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума.

Однако в октябре 2019 года Президент отвергал возможность референдума по поводу закона об особом статусе Донбасса.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум.

26 января парламентарии приняли в целом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Ранее первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщал, что вопрос для референдума должен формулировать народ.