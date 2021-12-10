Президент подписал Бюджет-2022: основные показатели
Владимир Зеленский
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О Государственном бюджете Украины на 2022 год”, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте парламента.
Цитата
"Возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении на сайте парламента.
Дополнение
Верховная Рада приняла Бюджет-2022 2 декабря.
По сравнению с первым чтением доходы государственного бюджета выросли на 54,7 млрд грн и определены в сумме 1 трлн 322 млрд грн. Расходы увеличены на 55,7 млрд грн и заложены на уровне 1 трлн 521 млрд грн.
В рамках сотрудничества с МВФ предельный дефицит бюджета установлен на уровне 3,5% ВВП, а именно - 188,798 млрд грн.
Бюджетом, согласно данным правительства и парламента, также было предусмотрено:
- Индекс потребительских цен — 6,2% (декабрь к декабрю предыдущего года)
- Прожиточный минимум с 1 января — 2 393 грн, с 1 июля — 2 508 грн, с 1 декабря — 2 589 грн
- Минимальная зарплата с 1 января — 6 500 грн, с 1 октября — 6 700 грн
- Среднемесячная заработная плата — 15 258 грн
- Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ к экономически активному населению— 8,5%
- Экспорт товаров и услуг — 6,5% г/г
- Импорт товаров и услуг — 9,2% г/г
- Курс гривны к доллару США — 28,6/28,7 средний/на конец года
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