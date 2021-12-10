Президент подписал Бюджет-2022: основные показатели

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О Государственном бюджете Украины на 2022 год”, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте парламента.

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"Возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении на сайте парламента.

Дополнение

Верховная Рада приняла Бюджет-2022 2 декабря.

По сравнению с первым чтением доходы государственного бюджета выросли на 54,7 млрд грн и определены в сумме 1 трлн 322 млрд грн. Расходы увеличены на 55,7 млрд грн и заложены на уровне 1 трлн 521 млрд грн.

В рамках сотрудничества с МВФ предельный дефицит бюджета установлен на уровне 3,5% ВВП, а именно - 188,798 млрд грн.

Бюджетом, согласно данным правительства и парламента, также было предусмотрено: