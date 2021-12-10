Благодаря США может появиться еще одна площадка переговоров с Путиным - Зеленский

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Благодаря США у Украины может появиться еще одна площадка переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью 1+1, пишет УНН.

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“Мы (с Байденом - ред.) говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией. Здесь очень сложный и тонкий, хирургический момент - как не потерять “нормандский формат”, потому что ты ничего не построив можешь разрушить то, что есть”, - заявил Президент.

Детали

Он упомянул президента Франции Эммануэля Макрона, который по словам Зеленского, является одним "из очень мощных лидеров Европы”, заинтересованных в развитии и наработок “нормандского формата”.

“Поэтому для меня очень важна его реакция. На сегодня я имею реакцию, что все за, чтобы существовало несколько путей, как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на Донбассе”, - заявил Президент.

“Но даже по этим двум направлениям я не исключаю отдельный формат переговоров и с президентом Российской Федерации”, - добавил он.

Напомним

Президент Украины провел переговоры с лидерами США и Франции. Им предшествовали разговоры президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным и лидерами ЕС. Речь шла о наращивании войск у границ Украины, а также вероятности вторжения российских сил на украинскую территорию.

Как сообщал УНН, Президент США Джо Байден во вторник пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину “сильными экономическими санкциями”, если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.