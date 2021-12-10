Ирина Верещук предложила вдвое повысить стипендии студентам ВОТ

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Вице-премьер-министр - министр реинтеграции Ирина Верещук предложила вдвое повысить стипендию студентам с оккупированных территорий. Об этом она заявила в интервью радио "Крым.Реалии", сообщает УНН.

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“Стипендия должна быть повышена всем студентам, которые приехали из оккупированных территорий до шести с половиной тысяч. То есть, стипендия должна быть повышена вдвое. Я искренне надеюсь, что это хотя бы немного поможет”, — считает Ирина Верещук.

Она добавила, что надеется на то, что премьер-министр и Президент Украины поддержат данную инициативу, несмотря на то, что количество студентов с оккупированных территорий снизилось.

“Незначительно, если говорить о Крыме, то лишь на 60 меньше чем в прошлом году, но это тоже основание считать, что надо что-то делать и что-то менять”, - резюмировала Верещук.

В украинские вузы в этом году поступило более 2 тыс. студентов с оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. За последние 5 лет это количество выросло вдвое.

Напомним

В начале сентября Правительство сообщило о решении повысить стипендии студентам. Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение как минимум в 1,5 раза.