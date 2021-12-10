Зеленский о госперевороте: те, кто его готовили, не изменили свои планы

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с государственным переворотом, заявив, что те, кто его готовили, не изменили планы. Об этом он заявил в интервью “1+1”, передает УНН.

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"Я не готов об этом говорить... О таких вещах нельзя говорить. У них глобально планы не изменились. Я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны и наших стратегических партнеров, получили сигналы", - заявил он.

Детали

Зеленский также отметил, что Украина получала информацию о внутренней дестабилизации во время сотрудничества с США. Он отметил, что в Вашингтоне все понимают, и он рад, что общество не поддерживает такие шаги некоторых группировок.

“Я же получил не просто так эту информацию. Все знают об этом. И об этом говорили", - добавил Президент.

Контекст

26 ноября во время общения с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет информацию о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием "представителей России". Кремль опроверг слова Зеленского об участии России в возможном госперевороте в Украине.

Кроме того, журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер сообщил в Twitter, что государственный переворот в Украине якобы планировали сотрудник ФСБ и трое перебежчиков МВД Украины, которые находятся в оккупированном Крыму. Среди них упоминалось и имя Эдуарда Федосова. Об этом журналисту рассказал собеседник, близкий к президенту Зеленского.

В этом списке также фигурировал бывший заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД Василий Грицак. Однако последний опроверг информацию об участии в мятеже. По его словам, сейчас он проживает в Киевской области.