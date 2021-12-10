Не получается обойти шлагбаум: Зеленский относительно вступления Украины в НАТО

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украина сейчас продолжает прилагать все усилия для того, чтобы вступить в НАТО. Однако, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, на этом пути существуют определенные препятствия. Об этом глава государства заявил в интервью "1+1", передает УНН.

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"Мы продолжаем путь в НАТО. Но ведь мы идем, а там шлагбаум. Мы же видим это, или нам все равно, давайте обойдем шлагбаум. Но его не получается обойти", - отметил президент.

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Он также отметил, что Украина сделала и продолжает делать все возможное, что Россия сказала США о том, что не собирается вторгаться на территорию Украины.

Зеленский также заверил, что Украина не откажется от своих территорий.

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Россия настаивает на том, чтобы НАТО отозвало обещание о членстве Украины и Грузии в Альянсе путем дезавуирования решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО".

Во время разговора с президентом США Владимир Путин заявил, что его беспокоит возможность вступления Украины в НАТО. Он считает, что за этим последует размещение в Украине военных баз и угрожающей для России оружия.

При этом, Президент США сказал, что в случае вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты укрепят восточный фланг НАТО, а также окажут Киеву больше военной помощи.