Назначен новый глава Закарпатской ОГА: им стал действующий сотрудник СБУ

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский указом №635/2021 назначил нового руководителя Закарпатской области. Им стал действующий сотрудник Службы безопасности Украины Виктор Никита. Об этом информирует офис Президента, передает УНН.

Цитата

“Назначить Никиту Виктора Федоровича председателем Закарпатской областной государственной администрации”, — говорится в тексте документа.

В то же время Зеленский освободил Петра Добромильского от временного исполнения обязанностей руководителя области.

Что известно о новом главе Закарпатья

Виктор Федорович Никита родился в Иршавском районе Закарпатской области. Работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области и в центральном аппарате СБУ.

Сейчас является полковником и первым заместителем начальника Главного управления в Центральном аппарате СБУ Украины и занимается реформой службы.

Напомним

19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Полоскова с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации.