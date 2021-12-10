Путин заверил Байдена, что не будет продолжать эскалацию на территории Украины - Зеленский
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию от президента США Джозефа Байдена, что Российская Федерация не будет продолжать эскалацию на территории Украины. Об этом глава государства заявил в интервью "1+1", передает УНН.
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"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты Америки и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию в отношении территорий нашего независимого государства", — подчеркнул Зеленский.
Ранее
Как сообщал УНН, переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена начались 9 декабря в 13:34 по вашингтонскому времени (20:34 по киевскому времени) и продолжались полтора часа.
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7 декабря состоялась онлайн-встреча президентов России и США. Основной темой переговоров была Украина и российское наращивание военной силы у ее границ.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.