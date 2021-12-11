США медлят с дополнительной военной помощью Украине - NBC

КИЕВ. 11 декабря. УНН. США затягивают передачу дополнительной военной помощи, которую согласовали и должны були предоставить Украине. Также в США существует вариант, заключающий гораздо больший пакет помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC.

Цитата

“Администрация Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов в последние недели, но воздержалась от доставки помощи, несмотря на призывы Киева и некоторых законодателей, по словам трех человек, знакомых с проблемой”, — говориться в сообщении.

Детали

Однако издание объясняет, что источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что есть ряд других вариантов дальнейшей помощи Украине, включая гораздо больший пакет помощи, который будет одобрен в случае дальнейшего вторжения России.

Кроме того, NBC News сообщили три осведомлённые человека, что задержка администрации с отправкой небольшой партии оружия и военной техники возникла для того, чтобы дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности и сохранению рычагов влияния в случае нападения России на Украину.

Один из источников рассказал, что так называемый меньший пакет помощи лежал на столе президента Джо Байдена примерно три-четыре недели.

“Ожидалось, что на прошлой неделе будет одобрен и объявлен меньший пакет в размере 200 миллионов долларов, но вместо этого Белый дом решил отложить принятие окончательного решения, сообщили источники”, — говориться в сообщении.

Дополнение

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что до конца этой недели Украина получит транш военной помощи от США на общую сумму 60 миллионов долларов.

Контекст

31 августа сообщалось о том, то США обещают выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине, а также поставить ракеты Javelin.

Сообщалось, что что пакет помощи Украине необходим из-за “значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы”, а также через минометных обстрелов, нарушения режима прекращения огня и других провокаций.

Новая военная помощь должна продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin, которые, по мнению Киева, имеют решающее значение для защиты боевиков.