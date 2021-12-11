Заместителя председателя КСУ Головатого избрали членом Бюро Венецианской комиссии

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Заместителя председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого избрали членом Бюро Венецианской комиссии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.

Цитата

“Сегодня, 11 декабря, на 129-м пленарном заседании Венецианской комиссии заместитель председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый избран членом Бюро Комиссии, которое является ее главным руководящим органом”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по Уставу Венецианской Комиссии в состав Бюро входят семь ее членов: Президент, три вице-президента и четыре другие члены Комиссии.

“Сейчас обновленный состав Бюро Венецианской комиссии таков: Президент-представитель от Франции; три вице-президента — представители от Исландии, Мальты и Германии; четыре других членов Комиссии — представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины”, — отмечается в сообщении.

Добавим

Европейская комиссия “За демократию через право”, известная как Венецианская Комиссия, основанная в 1990 году, после падения Берлинской стены как инструмент неотложной помощи в конституционном строительстве во время демократических перемен. Со временем она стала всемирно признанным независимым международным форумом, который способствует распространению европейского конституционного наследия, основанного на триаде общих для всей Европы ценностях — правдивой демократии, правах человека и верховенстве права (правообладании). На данный момент государствами-членами Венецианской комиссии являются все 47 государств-членов Совета Европы, а также еще 15 государств Азии, Африки, Америки (в частности: США, Канада, Республика Корея, Израиль, Бразилия, Мексика и др.). Итак, в целом комиссия насчитывает 62 государства-члена.

Дополнение

Новым президентом Венецианской комиссии стала Клэр Базы-Малор.