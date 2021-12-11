Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 -0,0772  EUR: 30,45 -0,2252 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Снег накроет с запада, а потом отступит: синоптики дали прогноз на неделю
Снег накроет с запада, а потом отступит: синоптики дали прогноз на неделю
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
46845

Боевики открыли огонь из гранатометов возле Песчаного

Боевики открыли огонь из гранатометов возле Песчаного

КИЕВ. 11 Декабря. УНН. На Донбассе по состоянию на 11:00 боевики один раз нарушили режим тишины. В направлении песчаного противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в штабе ООС, передаетУНН.

Цитата

“С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Песчаного в Луганской области противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нету.

“Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки, 10 декабря, на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.