Боевики открыли огонь из гранатометов возле Песчаного

КИЕВ. 11 Декабря. УНН. На Донбассе по состоянию на 11:00 боевики один раз нарушили режим тишины. В направлении песчаного противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в штабе ООС, передаетУНН.

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“С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Песчаного в Луганской области противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

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Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нету.

“Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки, 10 декабря, на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.