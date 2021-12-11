Монастырский инициировал дисциплинарное производство в отношении своего заместителя Гогилашвили

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство в отношении своего заместителя Александра Гогилашвили из-за событий на блокпосту в Донецкой области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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“Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы”, — написал Монастырский.

Детали

Кроме того, Монастырский заявил, что на период дисциплинарного производства будет предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины.

Министр подчеркнул, что лично изучит все детали случившегося и примет соответствующие управленческие решения.

Добавим

В сети появилось видео на котором заместитель министр внутренних дел Александр Гогилашвили устроил “разборки” с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области.

Дополнения

Гогилашвили назначили заместителем министра внутренних дел в 2019 году.