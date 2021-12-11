Вторжение в Украину станет стратегической ошибкой РФ - глава МИД Британии

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что в случае вторжения в Украину она столкнется с серьезными экономическими последствиями. Об этом она рассказала в интервью BBC, добавив, что это также станет для РФ стратегической ошибкой, передает УНН.

Трасс отметила, что встреча министров иностранных дел G7 в Ливерпуле в эти выходные станет демонстрацией единства и даст понять, что такой шаг России будет “стратегической ошибкой”.

По ее словам, Великобритания и ее союзники должны “удерживать Россию от такого курса действий”.

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“Если Россия предпримет такие действия, это будет стратегическая ошибка и будет иметь серьезные последствия для России”, — сказала Трасс.

Сообщается, что в преддверии встречи G7 госпожа Трасс провела переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Лондоне.

На вопрос, может ли она исключить военный ответ на агрессию России, Трасс ответила, что Великобритания работает с Украиной над “обороноспособностью и безопасностью”.

“Мы оказываем им поддержку. Мы также работаем, чтобы помочь им с их энергетической устойчивостью. Таким образом, они не зависят исключительно от поставок российских энергоносителей. И именно таким образом мы в конечном итоге поможем Украине”, — сказала она.

Трасс заявила, что Великобритания и ЕС пытаются снизить зависимость западных экономик от российских энергоносителей.

Министр иностранных дел сказал, что газопровод “Северный поток-2” между Германией и Россией будет “проблемой”, если Россия вторгнется в Украину.

“Нам абсолютно необходимо снизить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии снижения зависимости от нерыночной экономики, уменьшения зависимости от злонамеренных субъектов и обеспечения того, чтобы свободный мир мог иметь стратегическую независимость, необходимую для выживания и процветания”, — сказала Трасс.

Дополнение

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз ужесточит санкции, в частности в экономической и финансовой сферах, в отношении России, если та не будет уважать права суверенных государств.



Согласно новым данным американской разведки, Россия может начать военное наступление в Украине в течение нескольких месяцев, поскольку она собрала до 175 000 военнослужащих вдоль границы.

CNN сообщил в пятницу, что российские силы располагаются вдоль границы с Украиной, чтобы “осуществить быстрое и немедленное вторжение”, включая возведение линий, таких как медицинские подразделения и топливо, которые могут выдержать затяжной конфликт, если Москва решит вторгнуться.

Официальные лица заявили, что нынешний уровень техники, размещенной в этом районе, может обеспечивать снабжение передовых сил в течение семи-десяти дней и других вспомогательных подразделений в течение месяца.