Илларионов: экономический размер государства-главная причина проблем Украины

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Экономический размер государства в Украине главная причина экономических проблем в стране. Удельный вес государственных расходов ВВП должен быть в приделах от 15 до 19%. Прошлогодний составил — 46%. Об этом рассказал руководитель программы “Триллион долларов для Украины” Украинского институт будущего, экономический эксперт Андрей Илларионов во время форума выпускников Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего, передает корреспондент УНН.

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“Экономические размеры государства — удельный вес государственных расходов ВВП и темпы экономического роста в США, в Германии, в Японии имеют отрицательную связь. Другими словами, чем больше государство тратит, тем ниже темпы экономического роста”, — рассказал Илларионов.

Детали

По его словам, чем больше удельный вес государственных расходов ВВП, тем ниже темп экономического роста.

“Причем обнаружилось, что есть определенный предел для удельного веса государственных расходов ВВП после которого темпы экономического роста перестают быть положительными, они становятся отрицательными. В этом заключается главная причина экономических проблем Украины в последнее 30 лет. Экономические размеры государства в Украине являются неприемлемо высокими”, — сказал Илларионов.

Илларионов отметил, что в 2020 году удельный вес государственных расходов ВВП в Украине составил 46%.

“Нет ни одной другой страны мира которая относиться к той же группе стран по уровню экономического развития как Украина, которая бы имела столь колоссальные экономические размеры государственных расходов”, — сказал Илларионов.

По его словам, максимальные темпы экономического роста, развития для страны такого уровня так Украина обеспечиваются при величине удельного веса государственных расходов ВВП в приделах от 15 до 19% ВВП.

Дополнение

Илларионов сообщал, что за 30 лет независимости Украине не удалось построить эффективную экономику. Экономический рост страны “убивали” размеры украинского государства.