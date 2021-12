Госсекретарь США обсудит с главой МИД Италии ситуацию вокруг Украины

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ливерпуле в субботу договорился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо продолжать консультироваться по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет УНН.

Детали

Главы внешнеполитических ведомств двух стран “обсудили общую обеспокоенность наращиванием Россией ВС на границе с Украиной, отметили свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России снижения напряженности и возвращения к дипломатии”. “Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать тесные консультации с другими союзниками по НАТО и партнерами по ЕС о скоординированном и всеобъемлющем подходе (по ситуации вокруг Украины)”, — отметил дипломат.

Блинкен и Ди Майо также “обсудили вопросы безопасности в Средиземноморье и подтвердили свою поддержку ливийских политических лидеров, предпринимающих меры, необходимые для проведения национальных парламентских и президентских выборов 24 декабря”. Разговор состоялся на полях встречи глав МИД стран Группы семи (G7), которая проходит в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.

.@SecBlinken and Italian Foreign Minister @LuigiDiMaio met today on the margins of the #G7 Foreign Ministers’ Meeting in Liverpool to discuss a range of shared challenges. https://t.co/kAkhNNRVaB