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Боррель послал сигнал РФ после переговоров G7: все, что может представлять собой нападение на Украину, будет иметь высокую цену

Боррель послал сигнал РФ после переговоров G7: все, что может представлять собой нападение на Украину, будет иметь высокую цену

Жозеп Боррель

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европейский Союз и страны G7 находятся в режиме сдерживания, чтобы дать России понять, что все, что может представлять собой нападение на Украину, будет иметь высокую цену. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после встречи министров иностранных дел и развития стран G7, пишет УНН.

Цитата:

"Большим вопросом была ситуация на восточной границе Европы, в Украине, где Россия концентрирует войска. Это представляет угрозу. На сегодняшней встрече мы все объединились в поддержке Украины в поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Мы находимся в режиме сдерживания, чтобы дать России понять, что все, что может представлять собой нападение на Украину, будет иметь высокую цену. Мы все вместе поддерживаем Украину", - говорится в заявлении Борреля, распространенном 11 декабря.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

7 декабря на фоне ситуации состоялся разговор президентов США и РФ.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, G-7
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