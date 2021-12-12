Страны G7 договорились предупредить Путина из-за Украины - Bloomberg

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Правительства стран "Группы семи" (G7) объединились вокруг предупреждения России о том, что президент РФ Владимир Путин столкнется с серьезной ценой, если он отправит войска в Украину, заявил в субботу высокопоставленный чиновник США, которого цитирует Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Обсуждения на встрече министров иностранных дел G7 в Ливерпуле в Великобритании, состоявшейся на выходных, соответствовали публичной позиции президента США Джо Байдена в отношении угрозы российского вторжения. Хотя администрация публично не объявила о возможной цене для России, она будет реализована очень быстро, если это необходимо, по словам представителя Госдепартамента, который обсуждал закрытые переговоры на условиях анонимности.

Позже в субботу президент США Джо Байден предупредил Россию об "разрушительных" экономических санкциях, если она нападет на Украину, и сказал, что для защиты союзников будут отправлены дополнительные войска США и НАТО.

Официальный представитель США выразил уверенность, что широкая группа стран, в том числе другие страны G7, присоединятся к применению мер для того, чтобы была цена в случае нападения России на Украину. Россия отрицает свои планы вторжения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, которые встретились на полях конференции G7, вновь заявили о своей поддержке суверенитета Украины и призвали Россию "снизить напряженность и вернуться к дипломатии", - заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Члены G7 согласны с тем, что насильственное изменение европейских границ будет иметь "огромные политические и экономические последствия", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в комментариях, транслированных по телеканалу ARD.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

7 декабря на фоне ситуации состоялся разговор президентов США и РФ.