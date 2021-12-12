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G7 в заявлении предупредит Россию об "огромных последствиях" нападения на Украину - Reuters

G7 в заявлении предупредит Россию об "огромных последствиях" нападения на Украину - Reuters

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Страны "Группы семи" (G7) предупредят Россию в воскресенье об "огромных последствиях" нападения президента РФ Владимира Путина на Украину, говорится в проекте итогового заявления, пишет Reuters, сообщает УНН.

На саммите в Ливерпуле делегаты G7, как сообщается, заявляют, что они едины в своем осуждении наращивания военной мощи России возле Украины и призвали Москву к деэскалации.

Цитата:

"Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", - говорится в проекте заявления, подтвержденном источниками G7, с которым ознакомилось Reuters.

В G7 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада и США, а также представитель Европейского Союза.

Ранее

Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что правительства стран G7 объединились вокруг предупреждения России о том, что президент РФ Владимир Путин столкнется с серьезной ценой, если он отправит войска в Украину.

Главы МИД стран G7 примут отдельное заявление с предупреждением Москве из-за Украины, по данным La Repubblica.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

7 декабря на фоне ситуации состоялся разговор президентов США и РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, G7
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