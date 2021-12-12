У Путина заявили, что США предупредили РФ о финансовой изоляции в случае вторжения в Украину

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире российского телевидения заявил, что президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пригрозил России финансовой изоляцией в случае вторжения в Украину. Его заявление цитируют российские СМИ, сообщает УНН.

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“Да, действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение в Украину, (...) тогда Россия будет финансово изолирована и так далее", - заявил Песков.

Детали

Пресс-секретарь Путина также назвал серьезным разногласием США и России концептуальное понимание "красных линий".

Отметим, что во время диалога Байдена и Путина, последний сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение в Украине наступательных вооружений. В свою очередь Байден заявил, что США окажут Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.